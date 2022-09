Medaillenflut für Salzburgs junge Leichtathleten

Sehr erfolgreich verlief der erste Tag der österreichischen U16/U20-Meisterschaften für Salzburgs Leichtathleten. Sie sammelten gleich zwölf Medaillen.

Herausragend dabei war die Leistung von Rupert Rohrmoser. Der U18-EM-Teilnehmer schleuderte bei seiner Wettkampfpremiere mit dem schwereren Diskus das Wurfgerät auf 47,10 Meter (SLV-U20-Rekord).

Das zweite U20-Gold ging an Katharina Stöger, die taktisch geprägte 800 Meter in 2:13,86 Min. gewann. Eine Wintersportlerin steuerte Gold über 5000 Meter bei: Die für den Club RunAustria startende Biathletin Femke Kramer, die Schwester von Skisprung-Weltcupsiegerin Sara Marita Kramer, war in 18:10,38 vorne.

Gleich drei Mal Edelmetall in der U18-Kategorie holte Sarah Baumgartner. Die 15-jährige Ausnahmeathletin siegte im Stabhochsprung mit 3,30 Metern klar und versuchte sich danach an ihrer persönlichen Bestleistung von 3,71 Metern, an der sie aber zwei Mal klar scheiterte. Silber gab es für sie über 80 Meter Hürden in 12,36 Sek. sowie im Weitsprung mit 5,53 m (PB).

Weitere Salzburger Medaillen

U20: 100 m Hürden: 3. Amira Simon (LT Salzburg) 14,90 Sek., Stabhochsprung: 3. Shanna Tureczek (USLA) 3,50 m; 200 m: 3. Elisabeth Fuchs 26,65 Sek.; Diskus: 2. Anna Buchner 37,51 m (PB);

U16: Diskus: 3. Markus Winter (USLA) 36,56 m; Hammer: 3. Winter 44,36 (PB).