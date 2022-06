Medaillenjagd der Leichtathleten: Ein Salzburger Überflieger strahlte

Gleich um unglaubliche 32 Zentimeter verbesserte Luca Del-Negro seine Bestleistung im Stabhochsprung bei den Staatsmeisterschaften in St. Pölten. Enttäuschend verlief hingegen der Weitsprung für Titelverteidigerin Inge Grünwald.

Luca Del-Negro (Union Salzburg) holte mit 4,95 Metern Bronze, bislang waren für ihn 4,63 Meter zu Buche gestanden. Während er sich über einen gelungenen Samstag bei den Titelkämpfen in St. Pölten freuen durfte, war der Wettkampf für Weitspringerin Inge Grünwald frühzeitig vorbei. Nach zwei Fehlversuchen waren 5,46 Meter für sie zu wenig, um sich für das Finale der besten Acht zu qualifizieren. Eine herbe Enttäuschung für die Meisterin des Vorjahres. In der Hallensaison in den USA, wo sie studiert, hat die Walserin bereits 6,42 Meter hingelegt. "Die beiden ersten waren knapp übertreten. Beim dritten war es ein Sicherheitssprung. Leider war da auch der Wind weg."

Silber eroberte Katharina Stöger (Union Salzburg) über 800 Meter, sie verbesserte ihre persönliche Bestmarke um 0,35 Sekunden auf 2:10,80 Min. und war überglücklich: "Endlich unter 2:11, das war mein Ziel." Am Sonntag läuft sie in St. Pölten noch die 1500 Meter, nächste Woche wird sie bei einem Meeting in Mannheim an den Start gehen. Auch Amira Simon (LT Salzburg) legte im 100-Meter-Hürden-Lauf eine Bestmarke hin und wurde in 14,31 Sekunden Vierte. Respektabstand hatte sie zur Bronzegewinnerin, keine Geringere als die frührere Hallen-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Ivona Dadic (13,73).

Über persönliche Bestzeiten freuen durften sich Paul Del-Negro (1:55,69 Min.) und David Rastl (1:56,26) über 800 Meter. Das bedeutete die Ränge acht und neun für die beiden Union-Läufer. Fünfte über 400 Meter in 59,51 Sekunden wurde Union-Läuferin Elisabeth Fuchs.

Lukas Stiper fehlten im Diskuswurf die entscheidenden Zentimeter auf Edelmetall. Mit 49,18 Metern blieb ihm als Viertem "Blech". Der Olympiadritte Lukas Weißhaidinger unterstrich mit 65,31 Metern seine starke Form. Mitte Juli startet der Innviertler bei der WM in Eugene (USA).

Fortgesetzt werden die Staatsmeisterschaften am Sonntag. Goldhoffnung für Salzburg ist Speerwerfer Matthias Kaserer. Der Zahnarzt hat den Titel in den vergangenen zehn Jahren neun Mal geholt.