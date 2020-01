Medwedew, Zverev in dritter Australian-Open-Runde

Keine großen Überraschungen hat zunächst der vierte Tag der mit 44,01 Mio. Euro dotierten Australian Open in Melbourne gebracht. Nachdem auch Dominic Thiem ein Zweitrunden-Aus in fünf Sets abgewehrt hatte, gewannen auch sein Ranglisten-Nachbar Daniil Medwedew (RUS-4) sowie Alexander Zverev (GER-7). In Runde drei steht auch Gael Monfils (FRA-10) und ist auch ein möglicher Achtelfinal-Gegner Thiems.

SN/APA (AFP)/JOHN DONEGAN Daniil Medwedew weiter auf Kurs