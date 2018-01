"Meilenstein": 22 Nordkoreanische Athleten bei Olympia

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sollen ab 9. Februar mit insgesamt 22 nordkoreanischen Athleten über die Bühne gehen. Die Sportler von Gastgeber Südkorea und dem nördlichen Nachbarn werden bei der Eröffnungsfeier in einem Block einmarschieren und u.a. ein gemeinsames Frauen-Eishockey-Team stellen. Das gab IOC-Präsident Thomas Bach am Samstag bekannt.

