Meisterfeier für Steelvolleys Linz aufgeschoben

Trainer Roland Schwab und sein Team unterlagen im dritten Finale der Volleyball-Bundesliga der Frauen am Montag gegen Post/Sokol in 1:3 Sätzen. In der Finalserie best of five führt Linz nun mit 2:1 Siegen.

SN/GEPA pictures Marisa Cerchio (r.) im Angriff für Linz.

Das dritte Finale war längst keine so klare Angelegenheit wie die beiden ersten Spiele, die Linz jeweils mit 3:0 gewonnen hatte Beim 1:3 (25:21, 19:25, 18:25 23:25) kamen die Steelvolleys mit den beiden Salzburgerinnen Lilly Hager und Bojana Ubiparip nach solidem Start total außer Tritt. Im zweiten Satz übernahmen die Gäste das Kommando ganz klar. Die Angriffsschläge der Linz-Legionärinnen Jocelyn Urias Castro und Carinne Lee Gebhardt kamen nicht mehr zur Wirkung, Sokol zeigte sich in der Annahme stark verbessert. Satz Nummer vier wurde dann zur Nervenschlacht. Mit dem Rücken zur Wand stehend stemmte sich das Linzer Team gegen die Niederlage. Doch im Finish hatte Sokol das Glück des Tüchtigen und verwertete nach 119 Minuten den zweiten Matchball. Die Bürmooserin Lilly Hager spielt in ihrer sechsten Saison in Linz. Bojana Ubiparip aus Seekirchen war im ersten Finalspiel ins kalte Wasser geworfen worden. Mittelblockerin Andrea Duvnjak hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen (sie saß am Montag trotzdem in voller Montur auf der Ersatzbank). Die bisherige Reservistin Ubiparip fügte sich sofort nahtlos ins Spiel ein. Für die Linzerinnen geht es um den dritten Meistertitel nach 2019 und 2021. Dazwischen waren sie 2020 Erster in der wegen Corona abgebrochenen Meisterschaft. 2019, 2020 und 2021 gewann der Club außerdem den ÖVV-Cup.