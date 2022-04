Meistertitel für Schwab-Team Steelvolleys Linz zum Greifen nah

Die Steelvolleys Linz entschieden auch das zweite Spiel der Finalserie in der Volleyball-Bundesliga gegen NÖ Sokol/Post klar für sich. Das Salzburger Trio, Trainer Roland Schwab, Lilly Hager und Bojan Ubiparip, kann schon am Montag den Meistertitel feiern.

Beim 3:0 (25:16, 25:21, 25:9) in Wien kamen die Linzerinnen nur im zweiten Satz kurz in Bedrängnis. In dieser Phase spielte bei Sokol die erst 14-jährige Lia Berger - Tochter von Beach-Europameister Nik Berger - groß auf. Doch eine sensationelle Serie von 13 Punkten in Folge im dritten Satz brach den Widerstand bei den Gastgeberinnen. "Im ersten und vor allem im dritten

Satz waren wir richtig gut", sagte Trainer Roland Schwab. Der Saalfeldner steht vor seinem dritten Meistertitel mit Linz. "Wichtig war aber, dass wir die kritischen Momente im zweiten Satz gemeistert haben. Der Ausgleich hätte den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Mit der 2:0-Führung war heute der Widerstand gebrochen."

Großes Lob gab es vom Trainer für Bojana Ubiparip: "Es war in keiner Phase zu spüren, dass sie ihr erstes Finale von Beginn an spielt." Die 19-jährige Seekirchnerin war im ersten Finale für die verletzte Andrea Duvnjak (Kreuzbandriss) ins Spiel gekommen und bot als Mittelblockerin erneut eine souveräne Leistung. "Der Teamgeist bei uns ist großartig", sagte Ubiparip. "Jetzt wollen wir auch für Andrea den Titel holen."

Kapitänin und Libera Lilly Hager aus Bürmoos freut sich auf Montag: "Das ist jetzt das Finale daheim in einer vollen Halle, auf das wir die ganze Saison über hingearbeitet haben." Die bisherigen Finalspiele musste Linz mangels einer tauglichen Halle in der Fremde bestreiten. Das Match am Montag (20.20, live auf ORF Sport +) steigt in der SMS Kleinmünchen.