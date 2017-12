Mensur Suljovic im Achtelfinale der Darts-WM gescheitert

Dartsprofi Mensur Suljovic ist am Donnerstag bei der WM in London im Achtelfinale klar gescheitert. Der Weltranglisten-Fünfte war gegen den als Nummer 43 gesetzten Belgier Dimitri van den Bergh völlig chancenlos und verlor 0:4. Der Einzug in die Runde der letzten acht blieb dem 45-jährigen Wiener mit serbischen Wurzeln damit wie auch schon bei seinen Achtelfinal-Auftritten 2011 und 2016 verwehrt.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Suljovic verlor gegen Nummer 43