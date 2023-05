Mercedes-Duo Russell und Hamilton im Miami-Training voran

Mercedes hat im Auftakttraining für den Formel-1-Grand-Prix von Miami überraschend das restliche Feld hinter sich gelassen. George Russell setzte sich am Freitag mit einer Runde von 1:30,125 Minuten vor seinem ebenfalls britischen Teamkollegen Lewis Hamilton an die Spitze. Der Rekordweltmeister lag 0,212 Sekunden zurück, hinter ihm folgten Ferrari-Pilot Charles Leclerc und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer war vier Zehntelsekunden hinter Russell.

Russell jagte seinen 'Silberpfeil' am schnellsten über die Strecke

Allerdings fuhr der Weltmeister in seinem letzten Stint auf harten Reifen - im Gegensatz zur Konkurrenz, die auf Soft-Walzen setzte und somit am Ende der Session einen klaren Vorteil hatte. Davor war eine Verstappen-Runde lange an der Spitze der Zeitenliste gestanden.