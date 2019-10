Mercedes erwartet Probleme bei Motorsport-Fiesta in Mexiko

Lewis Hamilton könnte schon am Sonntagabend in Mexiko-Stadt seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 feiern. Der Mercedes-Star ist abhängig vom Abschneiden seines Teamkollegen Valtteri Bottas, auf den er im Ranking 64 Punkte Vorsprung hat. "Ich denke, Mexiko ist grundsätzlich unser schlechtestes Rennen im Jahr", geht der Brite aber selbst nicht von einer Entscheidung am Wochenende aus.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Weltmeister Lewis Hamilton stapelt vor Mexiko tief