Mercedes hofft noch auf Hamilton-Einsatz beim Saisonfinale

Das Mercedes-Team schließt für das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi einen Einsatz des corona-infizierten Lewis Hamilton weiter nicht aus. "Wenn er frei von Covid ist und Grünes Licht erhält, dann wird er fahren", sagte der österreichische Teamchef Toto Wolff nach dem vorletzten WM-Lauf in Bahrain am Sonntagabend.

SN/APA (AFP)/HAMAD I MOHAMMED Hamilton muss von €rzten freigegeben werden

Weltmeister Hamilton war am vergangenen Montag zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Sein Team bestätigte milde Symptome beim 35-Jährigen. Wolff sprach davon, dass der Brite das Bett hüten müsse und es ihm nicht gut gehe. Daher ist offen, ob der siebenfache Weltmeister rechtzeitig einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Bis Dienstag müssen die Teams voraussichtlich ihre Fahrer für den Grand Prix in Abu Dhabi melden. "Wenn er nicht dabei sein kann, dann fährt George", sagte Wolff nach der starken Leistung von George Russell, der Hamilton in Bahrain vertreten hatte. Der 22-Jährige hatte das Rennen lange angeführt, war dann von einer Riesenpanne beim Boxenstopp und einem platten Reifen um den Sieg gebracht worden. Quelle: Apa/Dpa