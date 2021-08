Messi vor Liga-Spiel in Reims erstmals in PSG-Kader

Fußball-Superstar Lionel Messi ist am Sonntag erstmals in einen Match-Kader von Paris Saint Germain nominiert worden. Der 34-Jährige war vor knapp drei Wochen vom FC Barcelona zu PSG transferiert worden und hat bisher noch kein Spiel für seinen neuen Club bestritten, da er nach dem Gewinn der Copa America noch Urlaub und dadurch einen gewissen Trainingsrückstand hatte. Das Star-Ensemble von Paris Saint Germain gastiert ab 20.45 Uhr in der dritten Liga-Rune bei Stade de Reims.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Lionel Messi scheint für sein PSG-Debüt bereit