Michaela Egger hat die Jungen immer noch im Griff

hre Konkurrentinnen sind durchwegs um mindestens 15 Jahre jünger, doch in der Ergebnisliste hat Michaela Egger immer noch die Nase vorn.

Die Union-Salzburg-Athletin war beim Dreisprungbewerb der oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Ried mit 12,30 Metern die Beste. "Es lief schon sehr gut, auch wenn ich noch mit einigen Schwierigkeiten beim Anlauf kämpfe", sagte die 36-Jährige, die ihre letzte Saison bestreitet. Ihr am nächsten kam Jana Schnabl (ULC Linz/12,26 m). "Sie wird sicher auch bei der Staatsmeisterschaft eine harte Gegnerin", sagt die Salzburgerin. In der Südstadt nimmt Egger am 15. August ihren 15. Meistertitel in Serie in Angriff.

Quelle: SN