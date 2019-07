Miedler schaffte in Kitzbühel nach Marathon Qualifikation

Lucas Miedler hat am Sonntag nach hartem Kampf die Qualifikation für das Generali Open in Kitzbühel geschafft. Der 23-jährige Tullner rang in der zweiten Qualifikationsrunde für das größte Sandplatz-Tennisturnier Österreichs den als Nummer 6 gesetzten Argentinier Carlos Berlocq nach 3:18 Stunden mit 6:7(1),7:5,6:3 nieder. Er ist damit der fünfte ÖTV-Spieler im Hauptbewerb.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER In drei Sätzen kämpfte sich der Tullner ins Turnier