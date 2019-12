Milwaukee Bucks fixierten 15. NBA-Sieg in Folge

Die Milwaukee Bucks haben ihre Siegesserie in der National Basketball Association am Montag fortgesetzt. Giannis Antetokounmpo und Co. setzten sich gegen Orlando Magic knapp mit 110:101 durch und gewannen damit zum 15. Mal in Folge. Antetokounmpo war zum neunten Mal en suite bester Werfer seines Teams, er brachte es auf 32 Punkte und 15 Rebounds.

SN/APA (Getty/AFP)/GREGORY SHAMUS Giannis Antetokounmpo überragend