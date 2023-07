Misolic kämpft sich ins Båstad-Achtelfinale

Filip Misolic hat am Dienstag erstmals in seiner Karriere außerhalb Österreichs auf der ATP-Tour ein Match gewonnen. Der 21-jährige Grazer, der im Vorjahr sensationell mit vier Siegen ins Kitzbühel-Finale eingezogen war, eliminierte in Båstad den höher eingeschätzten Serben Dusan Lajovic (ATP-61.) nach 1:55 Stunden mit 7:6(4),7:6(4). Er trifft im Achtelfinale erstmals auf den Slowaken Jozef Kovalik, der überraschend Alejandro Davidovich Fokina (ESP-7) 6:3,6:4 bezwang.

Misolic steht kurz vor Kitzbühel im Båstad-Achtelfinale

Misolic hatte die bisher einzige Begegnung mit Lajovic auf seinem Weg ins Kitz-Endspiel in einem Drei-Satz-Kampf im Viertelfinale für sich entschieden. Nun stellte er im Head-to-Head mit Lajovic auf 2:0. Der Steirer hatte sich nach starker Kampfleistung den ersten Satz trotz 2:4-Rückstands gesichert. Ihm gelang zum 4:4 das Rebreak und er ließ sich bei 6:5 auch von einem vergebenen Satzball nicht irritieren. Im Tiebreak führte Misolic rasch mit 4:1 und dann 6:3, er nutzte dann die insgesamt dritte Chance zum Satzgewinn. Der Weltranglisten-139. nutzte danach den Schwung und schaffte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs ein Break. Doch Lajovic konterte und nahm dem Außenseiter aus Österreich den Aufschlag sofort zu Null ab. Es blieb bei einer Phase der Rückschläger, denn die ersten vier Spiele waren allesamt Breaks, wobei Misolic bei 2:1 eine Chance auf das 3:1 vergab. Danach fanden die Spieler wieder ihren Aufschlag bis zum 5:4, als Misolic einen Satzball abwehren musste und auf 5:5 ausglich. Auch Satz zwei ging ins Tiebreak. Und auch dieses verlief zuhunsten des Steirers, der bei 6:3 drei Matchbälle vorfand und den zweiten nutzte. Misolic schlägt sich damit gut für Kitzbühel ein, wo der Vorjahresfinalist in der "Pole Position" für eine Wildcard steht. Das Generali Open beginnt am 29. Juli.