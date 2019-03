Missbrauchsvorwürfe von Langläuferin gegen Trainer

Eine ehemalige Nachwuchslangläuferin aus Oberösterreich erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen einen ihrer ehemaligen Trainer. In den 1990er-Jahren sei es am Rande der Staatsmeisterschaften in einer gemeinsamen Unterkunft zu einem sexuellen Übergriff des Betreuers gekommen, sagte die Frau, die anonym bleiben will, den den "Oberösterreichischen Nachrichten".

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Schwere Vorwürfe gegen einen Langlauf-Trainer