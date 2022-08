Mit Annemarie und "Fritz the Cat": Treffen der Olympiasieger zum 50er

250 Gäste, darunter zahlreiche Olympiasieger wie Franz Klammer, Leonhard Stock oder Hilde Gerg, haben am Samstag in Steinfeld Abfahrtsolympiasieger Fritz Strobl zu seinem 50er hochleben lassen. Die Feierlichkeiten rund um den Jubilar und SN-Kolumnisten Strobl ließ sich auch Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser nicht entgehen. Die Kleinarlerin war direkt aus ihrer Heimatgemeinde als frischgebackene Finalistin und Doppelsiegerin ihres Tennisclubs nach Kärnten gekommen. Eine Abordnung aus Adnet, der früheren Wohngemeinde von Strobl, hatte gleich 500 Mozartkugeln im Gepäck - ist der Streifrekordhalter in ...