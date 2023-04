Mit fast 80 Jahren noch auf Medaillenjagd: Heimo Viertbauer bei WM erfolgreich

Kein Großereignis ohne Edelmetall für Heimo Viertbauer: Der Werfer der Union Salzburg LA holte bei der Masters-WM in Torun (POL) zwei Mal Bronze.

Heimo Viertbauer (l.) mit seinen Konkurrenten Arild Busterud (NOR) und Jerzy Jablonski (POL), die im Hammer- und Gewichtwurf jeweils vor ihm landeten.

Seit 1985 ist der 79-jährige Heimo Viertbauer bei Masters-Wettkämpfen am Start, bei der heurigen Hallen-WM in Torun (POL) fügte er Medaille Nummer 61 und 62 zu seiner reichen Sammlung hinzu. In der Klasse M75 wurde er Dritter im Gewichtswurf (17,07 m) sowie im Hammerwurf (40,76 m).

Der Salzburger ist der älteste Athlet der M75-Kategorie. Ab dem nächsten Jahr startet Viertbauer (nebenbei langjähriger engagierter Funktionär in der Salzburg Leichtathletik) in einer neuen Altersklasse, er wird im November 80 Jahre alt.