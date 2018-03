Mit seiner Bindung heben die Ski-Adler ab

Im Nachwuchs selbst erfolgreicher Skispringer, entwickelt Matthias Prodinger seit einigen Jahren Systeme für einige Nationen im Skisprungzirkus.

Es war immer der Traum von Matthias Prodinger, Skispringer zu werden. Mit acht Jahren absolvierte er die ersten Sprünge auf der damaligen Sabitzer-Sprungschanze in Ramingstein. "Ich war ein Draufgänger, war mit älteren unterwegs und habe alles ausprobiert", erinnert sich der 47-Jährige. Mit neun Jahren gewann er ein Ausscheidungsspringen in St. Veit, war fortan Teil des Landeskaders. Sein erstes Landescup-Springen gewann er mit zehn in Weißpriach. Mit zwölf Jahren machte er als Vorspringer bei einem Europacupspringen in Schwarzach mit 2,42-Meter-Latten einen 70-Meter-Satz.

Nach einem schweren Sturz in der Vorbereitung auf das Nachtspringen in Villach auf seiner Heimschanze in Ramingstein war mit 13 Jahren Schluss mit der Mission. Anstatt der Skihauptschule in Stams oder Eisenerz begann Prodinger eine Lehre zum Bau- und Möbeltischler bei Günther Reithofer. Später zog es ihn als erfolgreichen Sport-Verkäufer quer durch Mitteleuropa. In der Heimat nahm er fortan erfolgreich an umliegenden ÖSV-Rennen mit Alpinskiern teil und hat sich auch mit Weltcupläufern gemessen. Im Fußball schaffte er es bis in die zweithöchste Spielklasse. Mit 25 feierte er "spaßhalber" ein Comeback mit den alten Sprungskiern von Noriaki Kasai im Landescup und wurde prompt Zweiter. Mit Entwicklungen hat Matthias Prodinger mit 30 Jahren begonnen. "Ich habe schon in der Volksschule getüftelt. Ich wollte immer Dinge verbessern und vereinfachen." Seine Patente reichen heute von Skisprungbindungen über orthopädische Massageliegen bis hin zu einem Hutsystem. Für den Golfsport entwickelte er ein Feder-Golf-Tee. "Es ist speziell für die Driving Range gedacht. Es hält lange. Mich störte es, dass die gewöhnlichen Tees immer abgebrochen sind oder man sie suchen musste. Ich habe dafür die weltweite Turniergenehmigung. Das Patent liegt aber noch in meiner Schublade", verrät der Ramingsteiner.

Sicherheitssysteme im Skisprung entwickelt er seit 2013 intensiv. Wadenkeile für eine bessere Vorlage und um stabiler zu fliegen folgten. Seit Stefan Horngacher 2016 polnischer Cheftrainer wurde, ist Matthias Prodinger fixer Bestandteil des Teams. Seither ist er für die gesamte Entwicklung im Bindungsbereich zuständig, steht mit Top-Springern wie Olympiasieger Kamil Stoch im regen Austausch, ist bei Trainings und im Weltcup dabei und im Verband auch für die Pressearbeit im deutschsprachigen Raum verantwortlich: "Es sind meine Freunde. Im Skisprung gibt es Grundsysteme. Ich suche für jeden Sportler individuelle Lösungen. Es beginnt beim Gewicht und hängt vom Sprungstil des Athleten ab. Die Technik dahinter ist eine eigene Wissenschaft." Seine Ideen entstehen mit Zeichnungen in Ramingstein. "Ziel ist es, den Ski mit so wenig Schrauben wie möglich zu belasten. In meinen Systemen ist alles integriert." Sein Sicherheitsbindungssystem ermöglicht bei einem technischen Gebrechen von Ski oder Schuh in der Luft eine Landung. Bei einem Sturz löst sich der Ski. Mittlerweile kommen seine Utensilien bei den Finnen, Japanern, Schweizern, Österreichern, Norwegern, Tschechen und Polen zum Einsatz. "Wenn es um Sicherheit geht, gibt es keine Monopolstellung. Meine Standardsysteme kann jeder beziehen", sagt Prodinger.

Seine Verletzungen und Erfahrungen gaben ihm die nötigen Impulse für seine Patententwicklungen: "Ohne Leidenschaft funktioniert es nicht. Erfolg und Niederlage liegen auf einer Linie. Brutale Stürze gab es immer. Für mich steht die Sicherheit der Springer im Vordergrund."