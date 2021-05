Mit voller Kraft durch die Krise

Bärenstark trotz geschlossener Fitnesscenter. Hartgesottene Kraftsportler lassen ihre Muskeln auch während des Lockdowns nicht so leicht schrumpfen.

Noch bis 19. Mai stehen die Spinningräder und Laufbänder in Österreichs Fitnessstudios still. Während viele Gelegenheitsbesucher im Lockdown auf einfachere Übungen mit Alltagsgegenständen umstiegen, war ein Training auf Sparflamme für ambitionierte Kraftsportler keine Option. Immerhin kämpfen sie regelmäßig um Medaillen. Oder sie sind sogar finanziell von ihrem Lieblingssport abhängig.

Eines dieser hoch motivierten Kraftpakete ist Mario Prünster. In seinem Halleiner Fitnessclub "Fit for ever" werden schon länger wieder Gewichte gestemmt, wenn auch nur von wenigen Auserwählten. "Als Mitglieder ...