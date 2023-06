Mitterwallner im Short Track von Leogang auf Platz sieben

Einen französischen Doppelerfolg brachte der Short Track beim Mountainbike-Weltcup in Leogang. Die Tirolerin Mona Mitterwallner war im eigentlich ungeliebten Bewerb stark unterwegs.

Den Sieg im UCI Mountainbike Cross-Country Short Track Weltcup in Leogang am Freitag sicherten sich Pauline Ferrand-Prévot bei den Frauen und und Jordan Sarro bei den Männern.

Die 2,5 Kilometer lange Strecke mit knapp hundert Metern Höhenunterschied stellte für die Aktiven eine knifflige Aufgabe dar. Beste Österreicherin wurde in dem Rennen Mona Mitterwallner auf Rang sieben.

"Ich bin sehr glücklich. Ich habe versucht am Anfang nicht zu viel Druck auszuüben", sagte die Tirolerin. "Zwei Runden vor Schluss wusste ich, dass ich angreifen musste. Es hat funktioniert und ich bin wirklich zufrieden. Es ist immer noch superschwer, aber es war ein guter Sieg und großartig im Hinblick auf Sonntag." Im klassischen Shorttrack hat Mitterwallner sich mit dem Freitagresultat einen Startplatz in der ersten Reihe gesichert. Ihre Tiroler Landsfrau Laura Stigger musste sich mit Platz 15 begnügen.



Ergebnisse XCC Elite Women Top 5:

1. Pauline Ferrand-Prévot (FRA | INEOS GRENADIERS) 20:37

2. Puck Pieterse (NED | ALPECIN-DECEUNINCK) 20:42

3. Evie Richards (GBR | TREK FACTORY RACING XC) 20:44

4. Anne Terpstra (NED | GHOST FACTORY RACING) 20:45

5. Jenny Rissveds (SWE | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL) 20:55



Gesamtweltcup XCC-Standings Top 5:

1. Pauline Ferrand-Prévot (FRA | INEOS GRENADIERS) 560 Punkte

2. Alessandra Keller (SUI | THÖMUS MAXON) 490 Punkte

3. Puck Pieterse (NED | ALPECIN-DECEUNINCK) 470 Punkte

4. Laura Stigger (AUT | SPECIALIZED FACTORY RACING) 456 Punkte

5. Jenny Rissveds (SWE | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL) 452 Punkte



Der Franzose Jordan Sarrou holtte den Sieg bei den Männern. Maximilian Foidl, Österreichs bester Starter, kam auf Platz 33. Gregor Raggl wurde 39.

Ergebnisse XCC Elite Men Top 5:

1. Jordan Sarrou (FRA | TEAM BMC) 21:08

2. Luca Schwarzbauer (GER | CANYON CLLCTV) 21:10

3. Martins Blums (LAT | KMC MTB RACING TEAM) 21:11

4. Jens Schuermans (BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC) 21:13

5. Alan Hatherly (RSA | CANNONDALE FACTORY RACING) 21:15



Gesamtweltcup XCC-Standings Top 5:

1. Luca Schwarzbauer (GER | CANYON CLLCTV) 610 Punkte

2. Jordan Sarrou (FRA | TEAM BMC) 560 Punkte

3. Luca Braidot (ITA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM) 355 Punkte

4. Mathias Flückiger (SUI | THÖMUS MAXON) 338 Punkte

5. Jens Schuermans (BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC) 335 Punkte