MLB-Rekordvertrag für Trout: 430 Mio. Dollar für zwölf Jahre

Mike Trout hat am Dienstag einen neuen Rekordvertrag in der Major League Baseball (MLB) unterschrieben. Der 27-Jährige kassiert für seine vorzeitige Vertragsverlängerung über zwölf Jahre bei den Los Angeles Angels insgesamt 430 Millionen Dollar. Es ist der am höchsten dotierte Kontrakt, den in Nordamerika jemals ein Sportler unterzeichnete.

SN/APA (AFP/Getty)/JEFF GROSS Trouts neues Jahressalär beträgt knapp 36 Millionen Dollar