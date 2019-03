Molinari gewann hoch dotiertes Palmer Invitational

Der Italiener Francesco Molinari hat nach einer starken 64er-Schlussrunde das mit 9,1 Mio. Euro dotierte Arnold Palmer Invitational in Orlando gewonnen. Der British Open Champion machte dafür sein "wahrscheinlich bestes Putten jemals" verantwortlich, so versenkte er am Schlussloch des Bay Hill einen Versuch aus 14 Metern. Es war Molinaris dritter Sieg auf der US-PGA-Tour.

SN/APA (AFP/Getty)/SAM GREENWOOD Molinari mit dem Siegerpokal