Mona Mitterwallner: Nur nicht wieder ein "Abschuss" in Leogang

Cross Country ist eigentlich die vergleichsweise gesittete Variante des Mountainbikesports. Anders als die halsbrecherischen Downhiller können sie ihre 90-minütigen Auf-und-Ab-Rennen ruhig und strategisch angehen. Trotzdem wollen manche das Rennen schon in der ersten Kurve gewinnen. Beim Weltcup in Leogang im Vorjahr hat Lokalmatadorin Mona Mitterwallner so das Rennen früh abhaken müssen: "Im letzten Jahr war die Aussicht auf den Sieg beim Heimrennen für mich gleich nach dem Start vorbei, als ich von einer Fahrerin abgeschossen wurde", schildert die 21-jährige Tirolerin.

Das soll diesmal nicht passieren. Im Shorttrack sind Mitterwallner und ihre Teamkollegin Laura Stigger bereits am Freitag im Einsatz, am Sonntag geht es im Cross-Country-Weltcup auf eine erneuerte Strecke im Bikepark: "Die Anstiege haben sich etwas verändert", erklärt Mitterwallner. "Was ich richtig cool finde, denn sie sind brutal steil."

Auch Laura Stigger liebt Leogang. Die Tirolerin ist hier schon zwei Mal auf dem Stockerl gestanden. Nach ihrem zwölften Platz zum Saisonauftakt in Lenzerheide sieht die Juniorenweltmeisterin noch Luft nach oben: "In Leogang sind viele meiner Fans dabei und feuern mich lautstark an."