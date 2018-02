Mono-Skifahrer Gfatterhofer zuversichtlich

Am 6. März startet für den Mono-Skifahrer Markus Gfatterhofer die Mission Olympiamedaille bei den Paralympics in Pyeongchang. Die Vorbereitungen laufen sehr gut, die Form stimmt.

"Ich trainiere sehr viel auf der ÖSV-Strecke in Innerkrems. Die Bedingungen sind traumhaft, es ist ein Hammer", freut sich Markus Gfatterhofer. Der St. Martiner Mono-Skifahrer und Gewinner der Bronzemedaille im Riesenslalom bei der WM 2017 in Tarvis ist einer von voraussichtlich 13 Athleten und Athletinnen, die das Österreichische Paralympische Komitee (ÖPC) nach Südkorea entsenden wird.

Für den 26-Jährigen begann die Saison 2017/18 denkbar schlecht. Bei den ersten vier Weltcuprennen in Kühtai konnte er sich nicht platzieren, er schied jeweils im zweiten Durchgang aus: "Da wusste ich nicht, was mit mir los ist. Ein schlechter Start ist nie gut, in einer Olympiasaison natürlich noch weniger", so Gfatterhofer und ergänzt: "Mir war klar: Jetzt musst du liefern, sonst wird das nichts mit Pyeongchang." Das gelang ihm auch, mit einem sechsten Platz im Nachtslalom von Zagreb qualifizierte er sich für das österreichische Paralympics-Aufgebot. Er wird im Slalom (14. März) und im Riesenslalom (17. März) antreten.

Seine Medaillenhoffnungen sind durchaus realistisch, denn die Olympiastrecke kommt ihm entgegen. "Wir waren bereits im Vorjahr dort und sind Rennen gefahren. Das ist ein toller Hang, stark kupiert, Steil- und Flachpassagen wechseln sich ab, das alles kommt mir sehr entgegen", so Gfatterhofer. Die Monoskifahrer befahren dabei den gleichen Hang, auf dem derzeit die Olympiabewerbe bestritten werden. "Ich hoffe, dass der Hang dabei nicht zu sehr strapaziert wird. Wenn jetzt schon viel Salz eingesetzt wird, dann ist der Hang für unsere Bewerbe nur mehr sehr schwer zu präparieren." Die Bedingungen in Südkorea können sehr speziell sein. Während im März in den Nachtstunden noch zweistellige Minusgrade möglich sind, hat es um die Mittagszeit oft zweistellige Plusgrade, deshalb wird viel mit Salz gearbeitet, um für harte Pisten zu sorgen. Diese Bedingungen will Gfatterhofer Ende Februar an warmen Tagen noch in Österreich simulieren. Nach Südkorea geht es für ihn am 6. März, mit dabei werden seine Eltern und seine Freundin sein.

In Pyeongchang wartet harte Konkurrenz. Besonders gefährlich der erst 18-jährige norwegische Monoski-Newcomer Jesper Pedersen, der sich in bestechender Form zeigt. Generell wird die Leistungsdichte immer höher, es gibt mehr Geld, es wird mehr trainiert. "Die Holländer etwa hatten im Sommer ein Trainingscamp in Neuseeland, die haben schon siebzig Schneetage, bevor die Weltcupsaison richtig losgeht", berichtet der St. Martiner.

Er sieht sich jedoch gegen die Konkurrenz gut gewappnet: "Ich fühle mich extrem fit, habe sehr viel trainiert, sowohl was das Schneetraining als auch Kraft und Ausdauer betrifft. Ich weiß, dass ich eine sehr gute Leistung bringen kann, und bin auf dieses Groß-Event fokussiert."