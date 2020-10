Zur Mountainbike-Weltmeisterschaft in der Corona-Bubble in Leogang kommen die Athleten fast komplett ohne Rennpraxis.

Wehmütig in Erinnerungen schwelgen könnte man dieser Tage in Leogang. Bei der Mountainbike-WM 2012 drängten sich die Fans im Saalfeldner Zentrum um den Trail-Parcours, den ein gewisser Peter Herzog gebaut hatte, der erst später sein Marathontalent entdecken sollte. Der Asitz in Leogang war fest in Schweizer und tschechischer Hand. Tausende Fans aus den radsportverrückten Ländern verwandelten die Strecken in eine Partyzone. Wie ein böhmisches Dorf lesen sich hingegen die unzähligen Covid-19-Regeln, die heuer die Titelkämpfe (live auf ORF Sport + ...