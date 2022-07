Kolb als erster Österreicher auf Downhill-Weltcuppodest

Der Steirer Andreas Kolb hat es als erster österreichischer Downhill-Mountainbiker in der fast 30-jährigen Weltcup-Geschichte auf das Podest geschafft. Der heuer schon zu drei Top-Sechs-Ergebnissen und EM-Gold geraste Schladminger wurde am Samstag in Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia Dritter. Auf den zum vierten Mal in diesem Jahr siegreichen Franzosen Amaury Pierron fehlten 1,808 Sekunden. Auch der Brite Bernard Kerr war etwas schneller.

SN/APA/KEYSTONE/MAXIME SCHMID Kolb (2. von rechts) jubelt in den USA über ersten Stockerlplatz

Kolbs steirischer Landsmann David Trummer fuhr als Zehnter ebenfalls ins Spitzenfeld. Im Frauen-Rennen belegte die zuletzt in Andorra erstmals in dieser Saison siegende Weltcup-Titelverteidigerin Valentina Höll mit deutlichem Rückstand auf die Podestplätze Rang vier. Die nächste und vorletzte Station des Saison folgt kommendes Wochenende im kanadischen Mont Sainte Anne.