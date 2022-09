Mountainbike: Leogang wird wieder WM-Ort

Nach 2012 und 2020 wird die Mountainbike-WM erneut im Pinzgau steigen.

Saalfelden-Leogang erhielt den Zuschlag für die Austragung der UCI Mountainbike-Weltmeisterschaft 2028. Das gab der Internationale Radsportverband (UCI) am Rande der WM in Wollongong (AUS) bekannt. Nach 2012 und 2020 ist es die bereits dritte WM, die im Pinzgauer Bike-Mekka stattfinden wird.

Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik, sagte: "Nach acht Jahren wieder eine WM austragen zu dürfen, ist sensationell und bestätigt, dass wir nicht nur spannende Rennen durchführen und eine gute Infrastruktur bieten sondern, dass das gesamte Team perfekt zusammenarbeitet. Außerdem können wir auf einen großen Erfahrungsschatz als Veranstalter zurückgreifen und haben gezeigt, dass wir ein zuverlässiger Partner sind."

Auch Veranstalter Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, ist von der Strahlkraft des Großereignisses überzeugt: "Zwölf spannende, bereichernde und lehrreiche Jahre mit elf Weltcups, gipfelnd in den Weltmeisterschaften 2012 und 2020, haben den Bikesport in unserer Region tief verankert. Mit diesen Veranstaltungen konnten wir nicht nur einen großen Mehrwert in Bezug auf Infrastruktur und mediale Aufmerksamkeit schaffen, sondern auch die Identifikation der Menschen vor Ort gewinnen. Umso mehr brennen wir jetzt darauf, nach einer zuschauerlosen WM 2020, nun wieder für Fans, Athleten und Teams eine perfekte WM 2028 auszurichten."



Erneut Heim-WM für Höll

Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll aus Saalfelden freut sich besonders: "Es freut mich irrsinnig, dass Leogang die WM 2028 zugesprochen bekommen hat. Da wird sich sicherlich auch für uns Biker in Sachen Infrastruktur wieder einiges tun und darauf bin ich schon sehr gespannt. In sechs Jahren bin ich 26 Jahre alt und im perfekten Downhill-Alter. Bis dahin werde ich es hoffentlich schaffen, dass ich daheim auch Mal einen Run ohne Sturz runterbekomme. Ich freue mich schon sehr darauf."

2023 wartet Dreifach-Weltcup

Schon 2023 wird der Weltcup wieder in Leogang Station machen. Vom 15. bis 18. Juni steigt das "Superevent" mit Downhill- und Cross Country-Entscheidungen (Short Track und Olympische Disziplin) sowie der Enduro World Series.