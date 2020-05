Mountainbike: Saalfelden/Leogang übernimmt auch Cross-Country-WM

Gemeinsame Titelkämpfe aller Disziplinen im Oktober.

Saalfelden/Leogang übernimmt neben der ohnehin geplanten Downhill-WM auch die Austragung der Weltmeisterschaften im olympischen Cross-Country-Mountainbiken. Die gemeinsame WM ist aber nicht wie für die Downhiller Anfang September geplant, sondern vom 5. bis 11. Oktober neu angesetzt worden. Das gab der Radsport-Weltverband (UCI) am Freitag bekannt.

Ursprünglich war die Cross-Country-WM im Juni im deutschen Albstadt geplant gewesen, diese musste aber wie einige Weltcups im Frühling und Sommer wegen der Coronakrise abgesagt werden. Saalfelden/Leogang war übrigens auch schon 2012 Schauplatz der Weltmeisterschaften aller Mountainbike-Disziplinen.

Neben den Bewerben im Downhill und Cross Country kommen in Saalfelden/Leogang auch Pumptrack- und E-Bike-WM-Rennen zur Austragung. WM-Veranstalter und Leogang-Bergbahnen-Geschäftsführer Kornel Grundner bezeichnete die Organisation des Großereignisses aufgrund der ohnehin schwierigen Lage wegen der Coronakrise als besonders herausfordernd.

"Derzeit spielen wir verschiedene 'Corona-taugliche' Konzepte durch, denn gerade in diesem Jahr wird es eine große Herausforderung die WM mit vier Disziplinen durchführen zu können. Dank unserer großen Investitionen über knapp 20 Jahre, haben wir aber die Infrastruktur dafür und freuen uns darauf", sagte Grundner.

Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik, freute sich trotz der schwierigen Zeiten ebenfalls über den Zuschlag. "Die vergangenen gut zwei Monate waren in vielerlei Hinsicht sehr nervenaufreibend. Leider wurden nach und nach die WM in Albstadt und die Weltcuprennen bis vorerst Ende August abgesagt. Dadurch haben wir uns vermehrt in der Verantwortung gesehen, für die Fahrer, Teams und Sponsoren, aber auch für die Fans, eine Mountainbike-WM möglich zu machen." Dass man jetzt Gewissheit habe, sei eine große Erleichterung und Vorfreude zugleich, sagte Pointner und hofft auf die Zulassung von Zuschauern. "Wenn die Medaillenvergaben noch mit Fans und Zuschauern an den Strecken stattfinden dürfen, wäre das natürlich die Krönung."

Quelle: APA