Die Saalbacher Downhillerin hat im Bikepark jetzt ein "Denkmal". Die Organisatoren stellen im Juni einen Doppel-Weltcup auf die Beine.

In Leogang geht's wieder los, und das schon zum zweiten Mal hintereinander: Im Pinzgauer Mountainbike-Eldorado steigt vom 11. bis 13. Juni zum ersten Mal ein Doppel-Weltcup: Nicht nur der Auftakt im Downhill-Weltcup erfolgt am Asitz, sondern auch ein Cross-Country-Bewerb.

Dieses ambitionierte Programm haben sich die Leoganger mit ihrer Leistung vom Herbst des Vorjahres erarbeitet. Das OK-Team um Kornel Grundner und Marco Pointner stampfte in wenigen Wochen eine erweiterte Weltmeisterschaft aus dem Boden, die das weltweite Comeback für den Mountainbikesport in der Pandemie brachte. "Beim Weltverband UCI war man begeistert, was hier auf den Weg gebracht worden ist", sagt Österreichs Radverbandspräsident Harald J. Mayer.

Noch immer ist die Lage schwierig: Die Schauplätze Fort William (Schottland) und Maribor (Slowenien) haben coronabedingt ihre Weltcupevents absagen müssen. Umso bemerkenswerter ist, dass Leogang sogar mit Fans über die Bühne gehen kann. 600 Zuschauer beim Downhill bzw. 700 beim Cross Country werden auf einer Tribüne im Zielbereich zugelassen sein. Der Vorverkauf startet am 20. Mai.

Olympiatest im Cross-Country

Über das Ende der "Geisterrennen" am meisten freuen sich die Sportlerinnen und Sportler. Cross-Country-Starter Max Foidl aus Tirol wird einen der letzten Formtests vor Olympia in Tokio auf dem Leoganger 3,5-Kilometer-Kurs bestreiten. "Es wird extrem cool", kann es auch Lokalmatadorin Valentina Höll kaum mehr erwarten. Für die Saalbacher Downhillerin wird es ein doppeltes Comeback: Bei der besagten WM 2020 ist sie im Training schwer gestürzt und musste für das Rennen w.o. geben. "Leogang hat mich abgeworfen, jetzt komme ich wieder zurück", sagt die 19-Jährige und bekräftigt: "Mir hat die Strecke immer getaugt, und ich habe auch jetzt kein Problem damit. Heuer gibt's wieder Bestzeiten von mir." Regen hatte damals die Passage langsamer gemacht, so dass ein Sprung unerwartet zu kurz ausfiel, was zum Sturz geführt hat.

Angenehme Folgeerscheinung der schmerzhaften Einlage für Höll: Die Passage trägt nun ihren Namen und heißt "Vali's Hölle". "Eine Riesenehre für mich, und das gerade auf der Strecke, auf der ich praktisch aufgewachsen bin." Nicht von ungefähr feiern Vali Höll und der Epic Bikepark Leogang gemeinsam Geburtstag - beide werden heuer 20 Jahre alt.