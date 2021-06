Bis zur letzten Kurve lag Mountainbikerin Vali Höll aus Saalbach beim Downhill-Weltcup in Leogang in Führung. Nach einem Sturz reichte es für die 19-Jährige noch für Platz zwei.

Es war Hölls Premierenbewerb in der Elite, und es sah gut aus, dass sie ihre Dominanz der Junioren-Jahre nahtlos fortsetzen würde. Mehr als drei Sekunden lag sie bei der Zwischenzeit schon vor der Französin Camille Balanche, als sie bereits in Sichtweite des Ziels stürzte. Höll rappelte sich rasch auf und kam noch als Zweite (1,4 Sekunden hinter Balanche) ins Ziel.

Resultat Downhill Frauen Elite

"Angefressen auf mich selbst"

Im Ziel war die Enttäuschung bei Höll groß: "Ich bin echt ein bissl angefressen auf mich selbst", sagte sie. "Ich war zu unfokussiert, habe schon ans Ziel gedacht und die Kurve verkackt. Ich bin einfach extrem ehrgeizig und anderes von mir gewohnt. Dass ich trotzdem noch Zweite geworden bin, ist extrem cool." Die Devise für die Saalbacherin: "Analysieren, runterkommen und dann stolz auf mich sein. Aber Fehler gehören nicht zu meinem Plan."

Valentina Höll hat als Juniorin die Konkurrenz geradezu deklassiert. Sie gewann 2018 und 2019 jeweils den Gesamtweltcup und die Junioren-Weltmeisterschaften. 2020 wurde ihr Einstieg in der Elite mit Spannung erwartet. Dann kam aber die Coronapandemie dazwischen, während der Vali ihre Matura absolvierte. Beim Comebackrennen bei der WM in Leogang im Oktober vorigen Jahres stürzte sie im Warm-Up schwer. Zwei Operationen waren notwendig, die Beweglichkeit ihres Fußes ist nach wie vor nicht ganz wiederhergestellt.

Sieg für Juniorin Gutöhrle

Ganz oben auf dem Stockerl stand eine andere Österreicherin. Bei den Juniorinnen bestätigte Sophia Gutöhrle aus Thalheim bei Wels (OÖ) ihre starke Form aus dem Training und holte sich souverän den Tagessieg.

Hahnenkamm-Sieger Dreßen war beeindruckt

Interessierter Zaungast beim Mountainbike-Weltcup war Thomas Dreßen. Der Hahnenkamm-Abfahrtssieger und die Downhiller auf dem Rad sind ja artverwandte Wesen. Entsprechend gut versteht sich Dreßen mit einigen Fahrern. Er fachsimpelte mit dem Franzosen Loic Bruni und mit dem Kanadier Finn Iles. "Da fiebert man nachher gleich ganz anders mit", sagte der Skiabfahrer. "Echt toll, was die Jungs da leisten und was hier in Leogang auf die Beine gestellt worden ist. Da sieht man wieder, was Sport für die Gesellschaft leistet."

Im Pinzgau verbringt Dreßen übrigens gerade seine Flitterwochen mit Gattin Birgit. "Wir sind jetzt seit einer Wochen verheiratet und genießen die Zeit jetzt hier, anstatt großartig irgendwo hinzufahren", sagte er. Bei Bergtouren beeindruckte er seine frisch Angetraute mit detaillierter Ortskenntnis. "Ich hab ihr überall gezeigt, wie die Berge heißen und wo welche Hütte ist." Dreßen war Schüler im Skigymnasium im nahen Saalfelden, wo unter anderem Biathlonweltmeisterin Lisa Hauser und ÖSV-Abfahrerin Ricarda Haaser zu seinen Klassenkolleginnen zählten.