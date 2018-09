Die US-Amerikanerin Kate Courtney hat sich am Samstag völlig unerwartet WM-Gold im olympischen Cross-Country-Mountainbiken gesichert. Die 22-jährige Außenseiterin setzte sich in Lenzerheide vor der dänischen Ex-Weltmeisterin Annika Langvad (+ 47 Sek.) durch. Titelverteidigerin und Weltcupgesamtsiegerin Jolanda Neff musste sich vor Heimpublikum hinter Emily Batty (CAN) mit Rang vier begnügen.

Elisabeth Osl schied aus. Sire war die einzige Österreicherin im Eliterennen. Quelle: APA