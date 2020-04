Mourinho droht Corona-Strafe - Abstandsregel verletzt

Star-Fußballtrainer Jose Mourinho droht Ärger, weil er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten haben soll. In englischen Medien tauchten Aufnahmen des Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham Hotspur auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Verbesserung wurde versprochen