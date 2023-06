Müder Weißhaidinger warf in Graz stark

Bei Horst-Mandl-Memorial in Graz zeigte Österreichs Diskus-Rekordmann Lukas Weißhaidinger eine starke Darbietung und siegte souverän. Außerdem wurde eine der schnellsten 100-Meter-Zeiten der Geschichte auf österreichischem Boden gelaufen.

ÖLV-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger feierte beim Horst-Mandl-Memorial am Freitag in Graz einen überlegenen Erfolg, gewann das Diskuswerfen mit mehr als beachtlichen 66,90 m und pulverisierte den (eigenen) Stadionrekord um mehr als zwei Meter. Dabei waren die Witterungsbedingungen alles andere als günstig.



Die Reisestrapazen der letzten Tage steckten noch in den Knochen. "Ich bin müde", meinte ÖLV-Rekordhalter Lukas Weißhaidinger vor Start des Wettkampfs. Coach Gregor Högler gab sich bewusst zurückhaltend: "Wenn du über 65 m wirfst, sind wir unter diesen Umständen zufrieden. Der Rückenwind ist ungünstig, die Temperaturen sind für große Weiten einfach zu kalt." Also ließ der 31-jährige Oberösterreicher sogar die Trainingshose an, um sich nicht zu verkühlen. "Das hab' ich bei einem Meeting schon sehr lange nicht mehr gemacht!"

Der Auftritt des Olympiadritten übertraf dann alle Erwartungen: Weißhaidinger zeigte nicht weniger als vier gültige Versuche, drei davon segelten jenseits der 66-m-Marke. Die Bestweite von 66,90 m gelang im fünften Versuch. Damit gewann der Lokalmatador mit mehr als drei Meter Vorsprung vor dem deutschen Rio-Olympiasieger Christoph Harting (GER/63,22) und dessen Landsmann Steven Richter (61,18).

Stiper freute sich über "Riesenpokal"

Weißhaidingers Analyse: "Technisch waren die Würfe richtig gut, ich darf mehr als zufrieden sein und freue mich schon auf die Europaspiele in Krakau nächste Woche. Ich bin jetzt richtig gut im Wettkampfrhythmus - trotz aller Strapazen." Der Salzburger Lukas Stiper kam mit 47,81 Metern auf Platz acht im Diskuswurf. Zuvor kam der Union-Salzburg-Athlet im Kugelstoßen auf Platz drei (13,37 m) und wurde dafür mit dem wohl kleinsten Pokal seiner Karriere belohnt. Seine Clubkollegin Inge Grünwald wurde im Weitsprung mit 6,05 Metern Dritte.