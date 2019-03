Mühevoller EM-Quali-Start Kroatiens gegen Aserbaidschan

Vizeweltmeister Kroatien hat in der Qualifikation für die Fußball-EM einen Stotterstart hingelegt. Am Donnerstag rettete nach 0:1-Rückstand erst ein spätes Tor von Andrej Kramaric den 2:1-(1:1)-Heimsieg über den krassen Außenseiter Aserbaidschan. Rakitic und Co. gerieten in Gruppe E durch Ramil Sheydaev (19.) früh in Rückstand, glichen aber noch kurz vor der Pause dank Borna Barisic (44.) aus.

SN/APA (AFP)/DENIS LOVROVIC Der Vizeweltmeister mühte sich gegen Aserbaidschan