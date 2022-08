Mühlberger einziger Österreicher bei Spanien-Radrundfahrt

Gregor Mühlberger nimmt als einziger Österreicher an der dreiwöchigen Spanien-Radrundfahrt teil. Das steht nach den letzten Nominierungen der Rennställe am Dienstag fest. Für den 28-Jährigen aus dem Movistar-Team ist es der dritte Vuelta-Start nach 2016 und 2019. Die Rundfahrt beginnt am Freitag mit einem Teamzeitfahren in Utrecht, wechselt nach zwei weiteren Niederlande-Etappen nach Spanien und endet am 11. September in Madrid.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Mühlberger nach der Tour auch bei der Vuelta