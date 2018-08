Mühlberger Etappensieger bei Benelux-Rundfahrt

Radprofi Gregor Mühlberger hat im Vorfeld der Heim-WM in Innsbruck seinen ersten Saisonerfolg gefeiert. Der 24-Jährige aus dem Bora-Rennstall setzte sich am Samstag auf der 6. und vorletzten Etappe der Benelux-Rundfahrt in Sittard nach 182 km mit drei Sekunden Vorsprung auf die vom Belgier Tim Wellens angeführten Verfolger durch.

SN/APA (AFP)/DAVID STOCKMAN Mühlberger vor Heim-WM in guter Form