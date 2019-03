Mühlberger überzeugte als Etappenzweiter in Katalonien

Radprofi Gregor Mühlberger hat am Donnerstag auf der schweren vierten Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit einem Spitzenergebnis aufgezeigt. Der Niederösterreicher belegte in La Molina Platz zwei. Mühlberger musste sich nur dem neuen Gesamtführenden Miguel Angel Lopez aus Kolumbien um 16 Sekunden geschlagen geben. In der Gesamtwertung ist Hermann Pernsteiner als 20. bester Österreicher.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/REINHARD Toller Formbeweis des Bora-Profis