Murray sagte für Brisbane ab - Muguruza gab auf

Auch beim Schotten Andy Murray verzögert sich der Einstieg in die World-Tour-Saison 2018. Wie einige andere verletzte Stars musste der 30-Jährige seine Teilnahme an einem ATP-Turnier dieser Woche absagen. Murray tritt in Brisbane wegen anhaltender Hüftprobleme nicht an. Im Damen-Turnier gab die Spanierin Garbine Muguruza in ihrem Startmatch auf, womit sie aus dem Nummer-1-Rennen vorerst ausstieg.

SN/APA (AFP)/FRANCA TIGANI Garbine Muguruza kämpfte mit Krämpfen