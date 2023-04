Mythos Hauptallee beflügelt müde Marathonbeine

Beim Vienna City Marathon könnten am Sonntag die bislang bestehenden Streckenrekorde fallen.

Sie macht ein Viertel der gesamten Strecke beim Vienna City Marathon aus, ist seit 200 Jahren Schauplatz von Laufereignissen und als Leichtathletik-Welterbe deklariert: In der Prater Hauptallee wird sich beim Vienna City Marathon am Sonntag (Start: 9 Uhr, live in ORF eins) wieder die ganze Bandbreite läuferischer Emotionen abspielen: Hochstimmung, Bewegungslust, aber auch Verzweiflung über den "Mann mit dem Hammer".

Der schnurgerade, von Kastanienbäumen gesäumte Abschnitt zwischen Praterstern und Lusthaus verleiht dem größten Breitensportereignis des Landes sein ganz besonderes Flair: Mitten in der Stadt und doch im Grünen gelegen, wechselt die Tonkulisse zwischen dem Trippeln vieler tausend Beine und dem motivierenden Trommeln der Bands am Streckenrand. Wenn es zwischen Kilometer 30 und 35 hart wird, hilft vielleicht der Gedanke daran, dass man auf laufhistorischem Boden unterwegs ist: Eliud Kipchoge schaffte hier im Oktober 2019 als erster Mensch eine Marathondistanz unter zwei Stunden.

Ein paar Minuten länger werden die Schnellsten am Sonntag unterwegs sein. Sie sollten aber die Streckenrekorde bei der 40. Auflage des Events brechen können. "Wien ist keine Autobahn unter den Marathon-Strecken, aber ein guter Kurs", sagt Rennleiter Mark Milde. So wie es bei Andreas Vojta und Julia Mayer dezidiert um neue österreichische Bestleistungen geht, ist das internationale Elite-Feld zum Jubiläum der Veranstaltung auf bislang in Wien noch nie erreichte Marken aus. Die Event-Bestzeit der Männer durch den Äthiopier Getu Feleke steht seit 2014 bei 2:05:41 Std., jene der Frauen hält seit dem Vorjahr in 2:20:59 die Kenianerin Vibian Chepkirui. Bei den Herren könnte Samwel Mailu (KEN/Bestzeit 2:07:19) den Rekord knacken, erste Anwärterin auf eine Verbesserung der Vorjahresmarke ist Visiline Jepkesho. Die Siegerin von zehn Marathons legte zunächst rund um die Geburt ihres nun 19 Monate alten Sohnes eine Wettkampfpause ein, die Kenianerin hat zudem einen elfjährigen Sohn. In Paris war sie 2017 auf 2:21:37 Std. gekommen.

Insgesamt sind knapp 10.000 Laufbegeisterte allein auf der Marathondistanz am Start, insgesamt haben sich 40.000 für alle Bewerbe angemeldet, die aus 130 Ländern kommen. Die Veranstalter haben sich wieder einige Besonderheiten einfallen lassen. So wird beim Technischen Museum (km 16/17) von den Vorbeilaufenden, die Pinsel gereicht bekommen, das längste von Läufern gemalte Bild gestaltet. Erstmals werden offizielle Schlussläufer die Teilnehmenden am Ende des Feldes begleiten und unterstützen. Eine Neuerung wird schließlich in der Hauptallee präsentiert. Bei Kilometer 29 sehen die Sportlerinnen und Sportler auf einem großen Bildschirm persönliche Anfeuerungsvideos, die vorher eingeschickt worden sind und genau dann ausgespielt werden, wenn die Adressaten vorbeilaufen.