Nach Aus für Ö-Rad-Rundfahrt: "Wird nur gegeneinander gearbeitet"

Rad-Verband wehrt sich gegen anonyme Anzeige: "Übler Rufmord."

Die neuerliche Absage - insgesamt schon die dritte - der Österreich-Radrundfahrt erhitzt auch Tage später noch die Gemüter. Wobei es neben Vorwürfen auch recht unverblümte Rücktrittsforderungen an die Verbandsspitze gibt. "Mit so vielen heimischen Profis, einer Olympiasiegerin und einem Rad-Boom im Land stellt sich für mich die Frage, warum es der Verband wieder nicht hinbekommt", meinte etwa Profi Matthias Brändle. "Entweder können sie es nicht oder sie wollen nicht. Sie sollten ihre Posten für engagierte Leute räumen", so Dominik Hrinkow ...