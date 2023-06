Nach der "Operation Heim-WM" lässt Frau Doktor das Gipfelstürmen

Andrea Mayr ist die erfolgreichste Bergläuferin der Geschichte. Nach der Weltmeisterschaft in Tirol will die Ärztin ihre Prioritäten neu ordnen - vor allem aus familiären Gründen.

Die kommen von ganz oben: Wenn einem derzeit in der Innsbrucker Innenstadt besonders viele laufende Menschen entgegenkommen, liegt das an der Weltmeisterschaft. Konkret an der WM im Berglauf und Trailrunning (WMRTC), die am Mittwoch beginnt. Vier verschiedene Bewerbe steigen bis zum Samstag zwischen der Landeshauptstadt und dem Stubaital.

Wer bei Berglauf nur an Gipfelstürmer im Renntempo denkt, liegt nicht ganz richtig. Nur beim Vertical, dem Auftaktrennen am Mittwoch in Neustift im Stubaital, geht es nur bergauf. Im "Mountain Classic" sind auch Bergab-Passagen enthalten, und die Trailrunner, einmal über 46 und einmal über 86 Kilometer unterwegs, erleben überhaupt ein mehrstündiges Auf und Ab in den Tiroler Bergen. Alle außer dem Vertical kommen außerdem von oder nach Innsbruck.

34-köpfiges Aufgebot aus Österreich

Insgesamt sind 1600 Läuferinnen und Läufer aus 70 Nationen am Start. Als gute Gastgeber werden die Österreicher die Medaillen großteils den anderen überlassen. Eine aus dem 34-köpfigen Aufgebot in Rot-Weiß-Rot aber weiß, wie man Edelmetall holt: Andrea Mayr. Die 43-jährige Ärztin aus Gmunden ist mit sechs WM- und fünf EM-Titeln die erfolgreichste Bergläuferin der Geschichte. 2022 brachte sie Silber aus Thailand mit. Sie kann auch heuer wieder im Vertical zuschlagen. Weniger das Alter bremst die Ausnahmekönnerin als ihr Beruf und eine neue Berufung: Sie und ihr Partner haben ein Pflegekind aufgenommen. "Vermutlich wird es meine letzte WM", sieht die Oberärztin für orthopädische Chirurgie neu ausgerichtete Prioritäten in ihrem Leben. Neben den Berglauf-Meriten stehen Siege beim Treppenlauf aufs Empire State Building, Olympiateilnahmen im Marathon und ein WM-Titel im Skibergsteigen zu Buche. Mit 56 Staatsmeistertiteln ist sie seit heuer Rekordhalterin.

Ein Fest mit Heimspielcharakter

Aber der Alltag holt die Himmelsstürmerin immer wieder zurück auf den Boden: "Wenn ich am nächsten Tag im Krankenhaus zum Dienst erscheine, ist es egal, ob ich eine Medaille gewonnen habe oder nicht", sagt sie über die stets notwendige Erdung. Die WM will sie aber genießen: "Das wird ein Fest vor heimischem Publikum."

Auch die Zwillingsbrüder Manuel (EM-Vierter 2022) und Hans-Peter Innerhofer (beide LC Oberpinzgau) oder Esther Fellhofer (SC LT Breitenbach) könnten ganz vorne landen. Die ÖLV-Chefs rechnen sich auch in den Teamwertungen gute Chancen aus.

Traillauf, eine Wundertüte

Die Trailbewerbe sind eine Wundertüte in jeder Hinsicht. Einerseits kann auf vielen Kilometer am Berg viel passieren, andererseits sind vor allem die afrikanischen Läufer für den Rest der Welt oft noch unbekannt. "Da laufen mitunter künftige Olympiamedaillengewinner ihre ersten großen Bewerbe", weiß Hans-Peter Innerhofer von früheren Titelkämpfen.



Der ORF überträgt alle Bewerbe live. Es gibt Livestreams, die in sechs Sprachen kommentiert werden. Der organisatorische Aufwand in und um Innsbruck ist enorm, rund um die Hofburg sind ganze Straßenzüge tagelang für den Laufsport gesperrt. Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. So singt Tim Bendzko bei der Schlussfeier am Samstag. "Cheering-Busse" bringen Fans zum Anfeuern an Punkte an der Strecke.

Programm der WM

Mittwoch, 7.Juni (Männer 13:00 / Frauen 14:00): Vertical: 7,1 km - +1.020 hm (Neustift im Stubaital - Elferhütte)



Donnerstag 8.Juni (M+F 9:00): Trail Short: 45,2 km - +3.132 hm / -2.719 hm (Innsbruck - Stubai)

Freitag, 9.Juni (M+F 6:30): Trail Long: 84,9 km - +5.554 hm / -5.966 hm (Stubai - Innsbruck)

Samstag, 10.Juni (MU20 10:00 / WU20 11:00 / M 12:00 / F 14:00): Mountain Classic: Runde 1: 7,5 km - ±374 hm / Runde 2: 7,5 km - ±377 hm (Innsbruck - Innsbruck)