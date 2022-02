Nach Einmarsch in der Ukraine: Russland verschwindet von der Landkarte des Weltsports

Kein Champions-League-Finale in St. Petersburg, kein Gazprom-Logo auf den Schalke-Trikots und wohl keine Formel 1 in Sotschi - der Sport reagiert auf die Eskalation von Putin mit Boykotts.

Es kam nicht überraschend, dass auch der olympische Frieden Wladimir Putin nicht von seinen Plänen abhalten wird, die Ukraine einzunehmen. Auch werden den Kreml-Chef die sportlichen Folgen der Eskalation nicht merklich kümmern. Dennoch zeichnet sich schon jetzt ab, dass Russland von der sportlichen Weltkarte zeitnah verschwinden wird.

Fußball: Eine offizielle Bestätigung gibt es erst am Freitag, wenn die UEFA ihre außerordentliche Sitzung abgehalten hat. Klar ist aber, dass das Champions-League-Finale am 28. Mai nicht in St. Petersburg, in ...