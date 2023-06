Nach neun Titeln ist Schluss: Lilly Hager beendet ihre Karriere

Volleyball-Aushängeschild Lilly Hager aus Bürmoos hat ihren Vertrag bei Serienmeister Steelvolleys Linz nicht verlängert. Die 26-Jährige beendet ihre aktive Karriere und konzentriert sich auf ihr Studium.

Vier Mal Meister, vier Mal Cupsieger, einmal Supercup-Gewinner: Das ist die beeindruckende Bilanz von Lisa-Marie Hager. Die Libera, in der Szene nur Lilly genannt, hat in sieben Jahren bei den Steelvolleys Linz groß abgeräumt und war als Kapitänin eine Fixgröße und Galionsfigur. Via Linz schaffte die frühere Zweitligaspielerin des TV Oberndorf sogar den Sprung zur Nationalspielerin.

Statt Vertragsverlängerung gab es jetzt überraschend das Karriereende. Hager studiert in Salzburg Sport, ihr Partner lebt in Innsbruck. So bewältigte sie viele Pendelkilometer. Die 26-jährige Sportlerin, die früher als Bautechnikerin in Linz gearbeitet hat, will ihr Studium nun rasch fertigstellen.

Linz-Trainer Facundo Morando erklärte: "Dass Lilly nicht mehr im Team steht bzw. es als Kapitänin anführt, bedeutet einen großen Verlust für die Mannschaft und den Klub. Linz ist zu ihrer zweiten Volleyball-Heimat geworden und sie war bei allen Titelgewinnen mit dabei. Das hat sie auch zu einer Art Galionsfigur gemacht. Sie hat einen super Job gemacht und in der letzten Saison nochmals ihre Klasse gezeigt."

Auch Steelvolleys-Obmann Roland Atzmüller bekundete seinen Respekt: "Lilly hat sehr viel für den Verein geleistet und war an den großen Erfolgen maßgeblich beteiligt. Durch ihren großen persönlichen Einsatz und ihre Leidenschaft für den Sport ist sie für viele Nachwuchstalente zum Vorbild geworden. Ihre herzliche Art und die stets gute Laune, immer einen Schmäh auf den Lippen, wird uns aber mindestens genauso fehlen. Wir werden sie noch in gebührendem Rahmen verabschieden. Der gesamte Verein ist ihr sehr dankbar und das werden wir zum Ausdruck bringen."

Die Steelvolleys Linz bleiben auch nach Hagers Abgang eine Salzburg-Filiale: Bojana Ubiparip aus Neumarkt und Neuzugang Sophia Deisl aus Seekirchen gehören dem Team auch in der neuen Saison an.