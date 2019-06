Nach schwerem Sturz: Froome fällt für Tour de France aus

Die Tour de France wird ab 6. Juli in Brüssel ohne den vierfachen Gesamtsieger Christopher Froome in Szene gehen. Der Brite stürzte am Mittwoch dreieinhalb Wochen vor dem wichtigsten Rennen der Saison schwer und zog sich vor der 4. Etappe des Dauphine-Criteriums beim Anprall gegen eine Mauer Brüche des rechten Oberschenkels und Ellbogens sowie mehrere Rippenbrüche zu.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Christopher Froome prallte gegen eine Mauer