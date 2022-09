Nach Tod der Queen pausiert Golf-Turnier mit Wiesberger

Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. wird es im Wentworth Golfclub am Freitag keinen Abschlag geben. Das zur World Tour zählende Golf-Turnier in Virginia Water knapp außerhalb von London pausiert aus Respekt vor der Queen. Das Turnier war bereits am Donnerstagabend nach Bekanntwerden des Todes der Queen abgebrochen worden. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hatte seine Runde schon beendet und lag auf Platz elf.

SN/APA/AFP/JOHN D MCHUGH Keinen Abschlag gab es am Freitag im Wentworth GC

