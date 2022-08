Nach zwei Würfen freute sich Weißhaidinger aufs Eisbad

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger schaffte die Qualifikation bei der EM in München souverän und entfloh dann rasch der großen Hitze im Olympiastadion.





13.45 Uhr, 32 Grad, strahlender Sonnenschein: Das sind Bedingungen, bei denen man jede unnötige Anstrengung besser vermeidet. So machte es auch Lukas Weißhaidinger am Mittwoch. Österreichs Diskus-Ass absolvierte bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München die Qualifikation souverän. Der Oberösterreicher konnte es sich leisten, schon nach dem zweiten von drei möglichen Würfen zusammenzupacken. 65,48 Meter reichten locker für den Einzug ins Finale als Gesamtfünfter. Um Medaillen wird am Freitag (20.20 Uhr, live in ORF Sport +) geworfen.

In der Mittagshitze hatten auch die meisten Leichtathletikfans anderes vor, als sich im Olympiastadion in die pralle Sonne zu setzen. Dort wo am Abend davor bei den Heimtriumphen von Zehnkämpfer Niklas Kaul und 100-Meter-Läuferin Gina Lückenkemper 40.000 Fans euphorisch gefeiert hatten, verloren sich am Mittwochmittag nur wenige hundert Menschen.

Der Fanclub von Lukas Weißhaidinger, mit einem eigenen Bus aus dem Innviertel angereist, gab im weiten Rund die Stimmung vor. 62,27 Meter warf ihr Liebling im ersten Versuch. Im zweiten ließ der Olympiadritte den Diskus auf die 65,48 Meter. Das lag zwar unter der 66-Meter-Marke, die auf jeden Fall zum Finaleinzug berechtigt hatte. Es war aber weit genug, um schon vor den letzten Würfen der Konkurrenz aus der Qualifikation auszusteigen. "Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss", erklärte Weißhaidinger danach. Nachdem schon in der ersten Qualifikationsgruppe eine Stunde zuvor die meisten Werfer enttäuscht hatten, drohte keine Gefahr mehr. Eine Zitterpartie wie vor seinen Bronze-Gewinnen bei der EM 2018, der WM 2019 und Olympia 2020 blieb aus.

Eine kleine Unsicherheit zeigte der Weltranglisten-Fünfte nur vor dem 1. Versuch. "Als ich die Gemma-Luki-Sprechchöre von allen Seiten gehört habe, bin ich leicht nervös geworden. Da musste ich noch einmal tief durchatmen. Es ist schön, wie viele Fans den Weg nach München gefunden zu haben."

Einmal mehr in Überform präsentierte sich Weltmeister Kristjan Ceh, der im 1. Versuch mit 69,06 m die Tageshöchstweite und auch einen neuen EM-Rekord warf. Coach Gregor Högler sagte: "Der Slowene wirft wie von einem anderen Stern. Aber aufpassen: Am Freitag soll es regnen. Das gab's bei einem Großereignis schon ewig nicht mehr. Das wäre für jeden Neuland."

"Technisch muss ich noch einiges verbessern", erklärte Weißhaidinger. Zunächst aber freute er sich auf den Sprung ins mitgebrachten Kältebecken zwecks rascher Regeneration. Am Freitag wird das eher nicht notwendig sein: "Es ist Regen angesagt, ich werde auf jeden Fall darauf vorbereitet sein", sagte der 30-Jährige.

Auch Ivona Dadic schwitzte

Aufs Eisbad freute sich auch Ivona Dadic nach ihrem Start in den Siebenkampf. "Mir ist schon halb schwindlig geworden, weil es so heiß war", sagte sie über den Hochsprung, wo sie zufriedenstellende 1,77 Meter ablieferte. Zuvor hatte sie in 13,70 Sekunden ihren 100-Meter-Hürdenlauf gewonnen. Damit lag sie nach zwei Disziplinen mit 1.962 Punkten an der elften Stelle.

Über die 400 Meter Hürden gab es jeweils Platz 30 für Österreichs Vertreter. Der burgenländische EM-Debütant Niklas Strohmayer-Dangl, Ex-Kicker des SC Ritzing, trauerte der Chance auf den Aufstieg nach, 51,21 Sekunden waren deutlich unter seinen Möglichkeiten. Lena Pressler lief in 57,33 Sek. die zweitbeste Zeit ihrer Karriere.



Diskus-Qualifikation (die besten 12 fürs Finale qualifiziert): 1. Kristjan Ceh (SLO) 69,06 (EM-Rekord), 2. Andrius Gudzius (LTU) 66,70, 3. Daniel Stahl (SWE/66,39), 4. Mykolas Alekna (LTU) 65,48 (1. Versuch), 5. Lukas Weißhaidinger (AUT) 65,48 (2. Versuch), 6. Alin Alexandru Firfirica (ROU) 64,17, 7. Henrik Janssen (GER) 62,60, 8. Lawrence Okoye (GBR) 62,56, 9. Oskar Stachnik (POL) 62,52, 10. Simon Pettersson (SWE) 62,39, 11. Apostolos Parellis (CYP) 61,95, 12. Gudni Valur Gudnason (ISL) 61,80.