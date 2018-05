Nadal, Cilic, Del Potro in dritter French-Open-Runde

Die prominentesten Namen sind zu Fronleichnam, in Frankreich übrigens kein Feiertag, bei den French Open vorerst sicher in die dritte Runde eingezogen. Allen voran Rafael Nadal. Der topgesetzte Spanier machte den zweiten von sieben nötigen Schritten zum elften Titel in Paris mit einem glatten 6:2,6:1,6:1 über den Argentinier Guido Pella. Die nächste Hürde ist der Franzose Richard Gasquet.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Nadal muss nun gegen einen guten Freund spielen