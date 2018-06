Nadal denkt nach French-Open-Sieg nicht ans Aufhören

Nach seinem bereits elften Triumph bei den French Open denkt der spanische Tennis-Star Rafael Nadal auch mit 32 Jahren noch nicht ans Aufhören. "Die Dinge laufen viel besser, als ich mir das in diesem Moment meiner Karriere hätte vorstellen können", betonte der Finalbezwinger des Niederösterreichers Dominic Thiem am Montag in Paris.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Nadal ist "voller Vorfreude weiterzumachen"