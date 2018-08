Nadal im Toronto-Halbfinale und für London qualifiziert

Rafael Nadal ist beim Masters-1000-Turnier in Toronto ins Halbfinale eingezogen. Der Erste der Tennis-Weltrangliste setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP-7.) in 2:20 Stunden 2:6,6:4,6:4 durch und qualifizierte sich mit seinem 38. Sieg im 41. Spiel als erster Einzelspieler für die ATP World Tour Finals in London.

Der Spanier ist der erste Einzelspieler bei den ATP World Tour Finals